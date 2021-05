Guerra ai risparmi

Leggi su panorama

(Di giovedì 6 maggio 2021) Anche con il Covid gli italiani hanno continuato a mettere da parte migliaia di miliardi di euro. Oggi, però, tenere fermo il denaro è sbagliato e bisogna investire, dicono le banche sempre più affamate di commissioni. Così, per scoraggiare i grossi depositi, adottano una sorta di patrimoniale. Lo Stato tace, ma è spettatore interessato. Pubblica o privata, a seconda delle convenienze, l'attività creditizia è una commedia dove le parti assegnate ormai cambiano alla velocità della luce. Sulla carta, le banche fanno quello che vogliono perché ormai sono quasi tutte società per azioni. Però sono sottoposte a vigilanza dello Stato e raramente falliscono. A loro volta, i correntisti possono essere i vezzeggiati clienti delle pubblicità,atori da tutelare, investitori da spennare, cittadini da educare alla finanza, sudditi da tassare per conto dello Stato. E anche ...