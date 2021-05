Green pass? Il Covid è una scusa L’Ue l’aveva già previsto nel 2018 (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Covid non è la causa del Green pass ma la giustificazione per adottare il Green pass. Sembra una sottigliezza ma non lo è. In Italia, nell'ultimo decreto riaperture varato dal governo (seguendo i dettami del Parlamento europeo che ha approvato il certificato, proposto dalla Commissione europea), si spiega che "dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla. Inoltre, alle persone munite della 'certificazion Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 6 maggio 2021) Ilnon è la causa delma la giustificazione per adottare il. Sembra una sottigliezza ma non lo è. In Italia, nell'ultimo decreto riaperture varato dal governo (seguendo i dettami del Parlamento europeo che ha approvato il certificato, proposto dalla Commissione europea), si spiega che "dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla. Inoltre, alle persone munite della 'certificazion Segui su affaritaliani.it

Advertising

sole24ore : #Turismo, con il «green pass» da metà maggio niente più quarantena per chi viaggia in #Italia:… - borghi_claudio : Di tutte le obiezioni che si possono fare al green pass (e ce ne sono una marea) quella più incomprensibile per me… - sole24ore : ?? Per muoversi basterà l'attestato di vaccinazione, il certificato di guarigione o un tampone negativo. L’ordinanza… - franci0403 : RT @borghi_claudio: Farò una lista delle cose su cui NON avete bisogno di convincermi: 1) che lo spread dipende dalla BCE 2) che l'euro ci… - SardusAutocton : RT @Pietro_Otto: Sono cittadino italiano, incensurato, grazie alla costituzione vado dove mi pare. Se un albergatore o un ristoratore mi ch… -