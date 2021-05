Godzilla vs. Kong dà al suo pubblico ciò che vuole: un’epica lotta tra giganti (Di giovedì 6 maggio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=nJ6qWis4qEY I miracoli dell’ingegneria genetica hanno trasformato frammenti di vecchie idee per film di serie B in un gigante del cinema ad altissimo costo e serie A. King Kong e Godzilla erano campioni di un cinema marginale, godereccio e allegorico. Nella semplicità delle loro figure e delle sensazioni che dovevano suscitare (e anche nel loro successo) era possibile leggere tantissimo di quello che la società temeva, sognava, desiderava. Oggi, al culmine di una serie di film del MonsterVerse Godzilla e King Kong si incontrano (e non è nemmeno la prima volta nella loro vita da icone del cinema) in uno spettacolone immenso, come sempre guardati da una schiera di umani nel film, e da una ancora più ampia di spettatori. Ed è uno dei film più importanti della stagione. Non ci sono dubbi che ... Leggi su wired (Di giovedì 6 maggio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=nJ6qWis4qEY I miracoli dell’ingegneria genetica hanno trasformato frammenti di vecchie idee per film di serie B in un gigante del cinema ad altissimo costo e serie A. Kingerano campioni di un cinema marginale, godereccio e allegorico. Nella semplicità delle loro figure e delle sensazioni che dovevano suscitare (e anche nel loro successo) era possibile leggere tantissimo di quello che la società temeva, sognava, desiderava. Oggi, al culmine di una serie di film del MonsterVersee Kingsi incontrano (e non è nemmeno la prima volta nella loro vita da icone del cinema) in uno spettacolone immenso, come sempre guardati da una schiera di umani nel film, e da una ancora più ampia di spettatori. Ed è uno dei film più importanti della stagione. Non ci sono dubbi che ...

