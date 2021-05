Frontale nella notte | morti due ragazzi | Emanuele aveva 23 anni | Marco 19 Grave il fratello 16enne

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Frontale nella

Fanpage.it

Tragico incidente stradale ieri in Liguria, dove due ragazzi ventenni hanno perso la vita dopo uno scontrotra due auto. Le vittime sono Marco Parascosso , 19enne studente all'Istituto Alberghiero di Alassio, e Emanuele Albanio , 23enne di Bagnasco (Cuneo): ferito gravemente il fratello di ...giornata di oggi la versione da 8/128 GB di OnePlus 8T è disponibile per l'acquisto ... Sulla partetroviamo un display Fluid AMOLED da 6,55 Full HD+ a 120 Hz con foro in alto a ...Tragico incidente stradale ieri in Liguria, dove due ragazzi ventenni hanno perso la vita dopo uno scontro frontale tra due auto. Le vittime sono Marco Parascosso, 19enne ...L'incidente, avvenuto sull'Aurelia Bis tra Albenga ed Alassio, è costato la vita anche ad un altro ragazzo 19enne ...