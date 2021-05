F1 GP Spagna Barcellona 2021 | Bottas | “Le voci su Russell? Ho un contratto per quest’anno”

Leggi su sportface

(Di giovedì 6 maggio 2021) “Lesual mio posto a stagione in corso? So che non verrò rimpiazzato. Ho unper, penso che ci sia un solo team in Formula 1 che fa certe cose e non siamo noi”. Valtterinon risparmia una frecciata alla Red Bull, che aveva cambiato piloti a stagione in corso per due volte negli ultimi sei anni, alla vigilia del week end dedicato al Gran Premio di. “Non c’è pressione su di me, so come vanno le cose – prosegue il finlandese della Mercedes –. Ci sono ancora 20 gare, tanti punti in palio. Ho sempre creduto che il lavoro paga, e continuerò a farlo”. SportFace.