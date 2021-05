Donna scomparsa ritrovata dopo 5 mesi in un canyon: è sopravvissuta mangiando solo erba e muschio (Di giovedì 6 maggio 2021) È stata ritrovata in vita dopo esser sopravvissuta 5 mesi da sola in un canyon, accampata in una tenda e mangiando solo erba e muschio. È la storia di una Donna dello Utah, negli Usa, la cui identità non è stata rivelata: aveva fatto perdere le tracce lo scorso novembre e ora è stata ritrovata all’interno del Diamond Fork canyon. A lanciare l’allarme erano stari proprio alcuni uomini del servizio forestale americano che, mentre organizzavano la chiusura stagionale del parco del canyon, avevano notato la sua auto abbandonata nel parcheggio. Subito erano scattate le ricerche, ma invano. La svolta è arrivata domenica 2 maggio, come riferisce il Guardian che dà la notizia: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) È statain vitaesserda sola in un, accampata in una tenda e. È la storia di unadello Utah, negli Usa, la cui identità non è stata rivelata: aveva fatto perdere le tracce lo scorso novembre e ora è stataall’interno del Diamond Fork. A lanciare l’allarme erano stari proprio alcuni uomini del servizio forestale americano che, mentre organizzavano la chiusura stagionale del parco del, avevano notato la sua auto abbandonata nel parcheggio. Subito erano scattate le ricerche, ma invano. La svolta è arrivata domenica 2 maggio, come riferisce il Guardian che dà la notizia: ...

