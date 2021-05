Denise Pipitone | svelato il retroscena del 2001 | indizio e dettagli

(Di giovedì 6 maggio 2021) E’ ritornata di nuovo sotto la luce dei riflettori la piccolaed oggi a Pomeriggio Cinque è stato raccontato undel. Continua la speranza nella ricerca… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Ispezione dei carabinieri della Scientifica di Trapani nell'abitazione a Mazara del Vallo dove abitò l'ex moglie de… - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone, la mamma: 'Adesso basta, chi sa parli' #denisepipitone - Agenzia_Ansa : Sospesa l'ispezione dei carabinieri della Scientifica e dei vigili del fuoco nella casa di via Pirandello 55 a Maza… - brug71 : RT @AzzurraBarbuto: Le indagini sulla scomparsa di Denise Pipitone sono state così efficiente ed efficaci che la casa di Anna Corona, princ… - panibbi : RT @AzzurraBarbuto: Le indagini sulla scomparsa di Denise Pipitone sono state così efficiente ed efficaci che la casa di Anna Corona, princ… -

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

Corriere della Sera

Piera Maggio , mamma di, la bambina scomparsa misteriosamente il primo settembre 2004 a Mazara del Vallo, quando aveva 4 anni, lancia un appello in un'intervista all'Ansa. 'In questa città c'è chi ha visto e ...Sulla scomparsa disi sono riaccesi i riflettori: dopo le false speranze date dal caso della russa Olesya Rostova e il clamore rinato attorno alla sparizione della bambina da Mazara del Vallo, le cose si ...E' ritornata di nuovo sotto la luce dei riflettori la piccola Denise Pipitone ed oggi a Pomeriggio Cinque è stato raccontato un retroscena del 2001.piera maggio a la vita in diretta Da www.vigilanzatv.it Ci arriva una segnalazione da Viale Mazzini, secondo la quale Federica Sciarelli, conduttrice di Chi l'ha visto su Rai3 che al momento si sta oc ...