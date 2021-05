DAD solo per necessità e per il minor tempo possibile. Lettera (Di giovedì 6 maggio 2021) inviata da Lorenzo Picunio - Teniamo per un momento da parte la didattica a distanza, che non può essere l’unica modalità di apprendimento. Il resto è dato dalla capacità del docente di creare non solo una fascinazione individuale, ma anche un feedback con ciascun bambino e con il gruppo dei bambini (o ragazzi). È una nuvola di conoscenza e di amore, quella che si forma fra insegnante e gruppo, dentro la quale ciascuno porta esempi, confutazioni, dubbi, collegamenti. Si può fare a distanza? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 6 maggio 2021) inviata da Lorenzo Picunio - Teniamo per un momento da parte la didattica a distanza, che non può essere l’unica modalità di apprendimento. Il resto è dato dalla capacità del docente di creare nonuna fascinazione individuale, ma anche un feedback con ciascun bambino e con il gruppo dei bambini (o ragazzi). È una nuvola di conoscenza e di amore, quella che si forma fra insegnante e gruppo, dentro la quale ciascuno porta esempi, confutazioni, dubbi, collegamenti. Si può fare a distanza? L'articolo .

