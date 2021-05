Covid: in Lombardia 2.151 nuovi positivi e 35 morti (Di giovedì 6 maggio 2021) Milano, 6 mag. (Adnkronos) - Sono 2.151 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia, di cui 103 'debolmente positivi'. I tamponi effettuati, secondo i dati della Regione Lombardia, sono stati 54.722, con un rapporto fra nuovi positivi e tamponi eseguiti del 3,9%. I morti sono stati 35, per un totale di 33.081 dall'inizio della pandemia. I ricoverati negli ospedali della regione sono 3.072, con un calo di 116 unità da ieri, e quelli in terapia intensiva 513, sei in meno da ieri. I guariti e i dimessi sono stati 1.352. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Milano, 6 mag. (Adnkronos) - Sono 2.151 icasi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in, di cui 103 'debolmente'. I tamponi effettuati, secondo i dati della Regione, sono stati 54.722, con un rapporto frae tamponi eseguiti del 3,9%. Isono stati 35, per un totale di 33.081 dall'inizio della pandemia. I ricoverati negli ospedali della regione sono 3.072, con un calo di 116 unità da ieri, e quelli in terapia intensiva 513, sei in meno da ieri. I guariti e i dimessi sono stati 1.352.

