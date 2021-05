Covid, bloccati in India: lotta contro il tempo per salvare Simonetta (Di giovedì 6 maggio 2021) Firenze, 6 maggio 2021 - Le condizioni di salute di Simonetta Filippini, 45 anni di Campi Bisenzio, ricoverata all'Holy Family Hospital di Nuova Dehli in India per un inizio di broncopolmonite da ... Leggi su lanazione (Di giovedì 6 maggio 2021) Firenze, 6 maggio 2021 - Le condizioni di salute diFilippini, 45 anni di Campi Bisenzio, ricoverata all'Holy Family Hospital di Nuova Dehli inper un inizio di broncopolmonite da ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid bloccati Covid, bloccati in India: lotta contro il tempo per salvare Simonetta Simonetta e il marito Enzo Galli dal 19 aprile, lo ricordiamo, sono in India per l'adozione di Mariam Gemma, 2 anni e al momento del rientro la donna è risultata positiva al Covid. Da venerdì scorso ...

Variante indiana: l'allarmismo smontato dai dati in India L'India è al centro dell'attenzione mondiale per la sua nuova ondata di Covid - 19, la più letale ... in questi giorni sono gli indiani ad essere intervistati ovunque si trovino, bloccati negli ...

