Covid, a Capri vaccinazione di massa quasi conclusa. Dosi anche ai lavoratori non residenti (Di giovedì 6 maggio 2021) Sono in dirittura d’arrivo le operazioni di vaccinazione di massa sull’isola di Capri. E’ considerato vicino ormai l’obiettivo di vaccinare l’80% della popolazione over 16 residente, considerato il traguardo della campagna di immunizzazione sull’isola azzurra. Si prepara intanto la vaccinazione per i lavoratori non residenti ma che vivono per periodi prolungati sull’isola, in particolare nella stagione estiva. Sarà sabato 8 maggio la data in cui inizierà la vaccinazione dei lavoratori non residenti per i quali è pervenuta richiesta tramite i datori di lavoro entro il termine di ieri, mercoledì 5 maggio. Gli stessi riceveranno una convocazione tramite sms. Nella stessa giornata verranno inoltre effettuati i richiami e a tal proposito il ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 maggio 2021) Sono in dirittura d’arrivo le operazioni didisull’isola di. E’ considerato vicino ormai l’obiettivo di vaccinare l’80% della popolazione over 16 residente, considerato il traguardo della campagna di immunizzazione sull’isola azzurra. Si prepara intanto laper inonma che vivono per periodi prolungati sull’isola, in particolare nella stagione estiva. Sarà sabato 8 maggio la data in cui inizierà ladeinonper i quali è pervenuta richiesta tramite i datori di lavoro entro il termine di ieri, mercoledì 5 maggio. Gli stessi riceveranno una convocazione tramite sms. Nella stessa giornata verranno inoltre effettuati i richiami e a tal proposito il ...

Advertising

sole24ore : Da Capri a Stromboli, per l'estate 30 isole italiane covid free - Yogaolic : RT @rep_napoli: Isole Covid free, Capri vicina al traguardo [di Pasquale Raicaldo] [aggiornamento delle 11:53] - palmiottid : RT @sole24ore: Da Capri a Stromboli, per l'estate 30 isole italiane covid free - avvvalentinaga2 : RT @sole24ore: Da Capri a Stromboli, per l'estate 30 isole italiane covid free - isa_bufacchi : RT @sole24ore: Da Capri a Stromboli, per l'estate 30 isole italiane covid free -