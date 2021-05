Coprifuoco, è ancora scontro. “Sarà rivisto il 17 maggio”, ma la Lega chiede l’abolizione (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag – Draghi vuole far ripartire il turismo ma è ancora scontro sul Coprifuoco. Per i giallofucsia schierati con il ministro della Salute Speranza al massimo si può spostare alle 23 o a mezzanotte; la Lega invece ne chiede l’abolizione. Tra mercoledì e venerdì della prossima settimana il presidente del Consiglio prenderà in mano il dossier e riunirà la cabina di regia politica. Salvini nei giorni scorsi aveva chiesto di rivedere il tutto entro il 10, data che a conti fatti però non verrà tenuta presente. Per non parlare della data più papabile per la revisione del Coprifuoco, ossia il 17 aprile, troppo in là per il leader della Lega Matteo Salvini. Coprifuoco, è scontro tra giallofucsia e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag – Draghi vuole far ripartire il turismo ma èsul. Per i giallofucsia schierati con il ministro della Salute Speranza al massimo si può spostare alle 23 o a mezzanotte; lainvece ne. Tra mercoledì e venerdì della prossima settimana il presidente del Consiglio prenderà in mano il dossier e riunirà la cabina di regia politica. Salvini nei giorni scorsi aveva chiesto di rivedere il tutto entro il 10, data che a conti fatti però non verrà tenuta presente. Per non parlare della data più papabile per la revisione del, ossia il 17 aprile, troppo in là per il leader dellaMatteo Salvini., ètra giallofucsia e ...

M_Fedriga : Le @regioni_it hanno proposto di ampliare alle 23.00 il coprifuoco così da permettere di poter lavorare la sera. Do… - borghi_claudio : E' scoccata la mezzanotte. Se da adesso uno mi viene ancora a dire eh ma l'ordine del giorno sul coprifuoco, eh ma… - rtl1025 : ?? E' intervenuta la Polizia con gli agenti in tenuta antisommossa in Piazza Cairoli a #Milano dove, dopo il coprifu… - BufaloEma : @borghi_claudio E la gente che si lamenta del coprifuoco non ha ancora capito che l'unico partito che vuole toglier… - luca_tiari : RT @GiorgiaMeloni: ?? Vergognoso! Al Senato bocciato emendamento di #Fratelliditalia al decreto Covid per posticipare almeno alle 24 il copr… -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco ancora Covid, dal coprifuoco alle 23 alle riaperture: ecco cosa potrebbe cambiare E se alcuni punti sono già stati definiti con il Decreto Riaperture, rimangono ancora dei nodi da sciogliere: dal coprifuoco alla ripartenza del settore dei matrimoni. Ecco le tempistiche delle ...

Green pass, coprifuoco e isole Covid - free: le misure per l'estate Se i dati continueranno ad essere positivi, accanirsi con chiusure, divieti, multe e coprifuoco non avrebbe una ragione concreta ma solo una ragione ideologica', aveva ribadito ancora Matteo Salvini, ...

Coprifuoco, è ancora scontro nel governo Metro Covid, Fedriga: “Mi auguro via coprifuoco ma aiutare tutte le attività” ROMA (ITALPRESS) - "Eliminare il coprifuoco? Oggi in conferenza porteremo anche una riflessione sul decreto di riconversione, cercando di portare il nostro contributo come regioni, proponendo soluzion ...

Green pass, coprifuoco e isole Covid-free: le misure per l’estate Governo al lavoro per un’estate Covid free con il green pass per i viaggi, l’allentamento del coprifuoco e le isole minori immunizzate così da incentivare il turismo. Da venerdì 7 maggio avrà inizio i ...

E se alcuni punti sono già stati definiti con il Decreto Riaperture, rimangonodei nodi da sciogliere: dalalla ripartenza del settore dei matrimoni. Ecco le tempistiche delle ...Se i dati continueranno ad essere positivi, accanirsi con chiusure, divieti, multe enon avrebbe una ragione concreta ma solo una ragione ideologica', aveva ribaditoMatteo Salvini, ...ROMA (ITALPRESS) - "Eliminare il coprifuoco? Oggi in conferenza porteremo anche una riflessione sul decreto di riconversione, cercando di portare il nostro contributo come regioni, proponendo soluzion ...Governo al lavoro per un’estate Covid free con il green pass per i viaggi, l’allentamento del coprifuoco e le isole minori immunizzate così da incentivare il turismo. Da venerdì 7 maggio avrà inizio i ...