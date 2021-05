Colpo di scena all’Isola dei famosi: un concorrente abbandona il programma (Di giovedì 6 maggio 2021) Colpo di scena a L’Isola dei famosi. Un concorrente è stato costretto a lasciare la Playa per un’imprevisto. Ecco perché. Isola dei famosi (Facebook)Improvvise complicazioni mediche che necessitano accertamenti. Il cromatologo Ubaldo Lanzo è stato costretto a lasciare l’edizione di quest’anno de L’Isola dei famosi. Il concorrente era già in nomination per l’eliminazione, ma questo non ha di certo attutito il Colpo per il pubblico e gli altri partecipanti. La partenza di Ubaldo è stata accompagnata con applausi e cori dagli altri naufraghi, al grido di “Ubaldo Lanzo, meglio a cena che a pranzo!”. Il ritorno in Italia è previsto già entro questo venerdì, prima della messa in onda della prossima puntata. LEGGI ANCHE >>> Isola ... Leggi su chenews (Di giovedì 6 maggio 2021)dia L’Isola dei. Unè stato costretto a lasciare la Playa per un’imprevisto. Ecco perché. Isola dei(Facebook)Improvvise complicazioni mediche che necessitano accertamenti. Il cromatologo Ubaldo Lanzo è stato costretto a lasciare l’edizione di quest’anno de L’Isola dei. Ilera già in nomination per l’eliminazione, ma questo non ha di certo attutito ilper il pubblico e gli altri partecipanti. La partenza di Ubaldo è stata accompagnata con applausi e cori dagli altri naufraghi, al grido di “Ubaldo Lanzo, meglio a cena che a pranzo!”. Il ritorno in Italia è previsto già entro questo venerdì, prima della messa in onda della prossima puntata. LEGGI ANCHE >>> Isola ...

