Cecilia Rodriguez si confessa su Moser e commuove Tommaso Zorzi (Di giovedì 6 maggio 2021) Cecilia Rodriguez si confessa su Ignazio Moser e commuove Tommaso Zorzi. La sorella di Belen e lo sportivo trentino stanno vivendo una storia d’amore che dura ormai da diverso tempo, nata durante la loro partecipazione al GF Vip. Un amore che ora soffre la distanza. Ignazio infatti si trova sull‘Isola dei Famosi e Cecilia, che sta seguendo le sue avventure da casa, non ha nascosto di sentire molto la sua mancanza. La showgirl, ospite del programma di Tommaso Zorzi, ha svelato di sognare un figlio con il compagno quando l’avventura in Honduras sarà terminata. “Penso che avrà modo di riflettere su se stesso e sulle cose che non vuole fare – ha spiegato Cecilia Rodriguez, parlando del ... Leggi su dilei (Di giovedì 6 maggio 2021)sisu Ignazio. La sorella di Belen e lo sportivo trentino stanno vivendo una storia d’amore che dura ormai da diverso tempo, nata durante la loro partecipazione al GF Vip. Un amore che ora soffre la distanza. Ignazio infatti si trova sull‘Isola dei Famosi e, che sta seguendo le sue avventure da casa, non ha nascosto di sentire molto la sua mancanza. La showgirl, ospite del programma di, ha svelato di sognare un figlio con il compagno quando l’avventura in Honduras sarà terminata. “Penso che avrà modo di riflettere su se stesso e sulle cose che non vuole fare – ha spiegato, parlando del ...

