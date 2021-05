Calcio: Figc, pubblicato protocollo per ripresa attività dilettantistiche (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. - (Adnkronos) - La FederCalcio ha pubblicato oggi il protocollo con le indicazioni generali per la ripresa delle sessioni di allenamento collettivo e delle attività sportive di squadra, di base e agonistiche (tornei e campionati), dilettantistiche e giovanili (ivi compresi il Beach Soccer, il Calcio a Cinque, il Calcio Paralimpico e Sperimentale), non regolamentate dai protocolli che disciplinano le competizioni di preminente interesse nazionale, finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica di Covid-19. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. - (Adnkronos) - La Federhaoggi ilcon le indicazioni generali per ladelle sessioni di allenamento collettivo e dellesportive di squadra, di base e agonistiche (tornei e campionati),e giovanili (ivi compresi il Beach Soccer, ila Cinque, ilParalimpico e Sperimentale), non regolamentate dai protocolli che disciplinano le competizioni di preminente interesse nazionale, finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica di Covid-19.

Advertising

Renatovda : RT @Eurosport_IT: E la meritocrazia? ?? #CoppaItalia | #SuperLeague | #FIGC | #LegaCalcio - maxximom : @ZZiliani Il calcio è dei tifosi!. Viva la #FIGC abbasso la #Superlega #SuperLeague Acc. ?? qualcosa non mi torna.… - BerrutiL : Bello vedere l’Alessandria andare avanti in #CoppaItalia ! Non succederà più! Ma fa @FIGC non era per il calcio è d… - maxximom : @MatteoPedrosi Proprio questo il problema lo pensano e lo sognano i tifosi perciò non si fa. Poi la #Superlega dist… - Alderath20 : RT @armagio: Riforma #CoppaItalia - nel business non ci sono buoni e cattivi, solo diversi interessi - la FACup è federale, va fatta dalla… -