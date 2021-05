Bimbo di 18 mesi cade in una pozza d’acqua nel giardino di casa e muore: tragedia a Sassari (Di giovedì 6 maggio 2021) tragedia a Sassari, dove un Bimbo di 18 mesi è morto dopo essere caduto in una pozza d’acqua. Il dramma si sarebbe consumato in pochi istanti, nel giardino di una villetta nelle campagne di Taniga, tra il capoluogo e Sorso, e il piccolo sarebbe deceduto in ospedale. Bimbo di 18 mesi cade in una pozza e muore Le speranze di scongiurare il peggior epilogo per il piccolo, come riporta Ansa, si sarebbero spente nel giro di poche ore, dopo il trasferimento all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari e il ricovero nel reparto di Rianimazione. Il Bimbo di 18 mesi, caduto nella mattinata di ieri in una pozza ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 6 maggio 2021), dove undi 18è morto dopo essere caduto in una. Il dramma si sarebbe consumato in pochi istanti, neldi una villetta nelle campagne di Taniga, tra il capoluogo e Sorso, e il piccolo sarebbe deceduto in ospedale.di 18in unaLe speranze di scongiurare il peggior epilogo per il piccolo, come riporta Ansa, si sarebbero spente nel giro di poche ore, dopo il trasferimento all’ospedale Santissima Annunziata die il ricovero nel reparto di Rianimazione. Ildi 18, caduto nella mattinata di ieri in una...

