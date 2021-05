Bassetti e il vaffa contro Boralevi (Di giovedì 6 maggio 2021) Scintille in tv tra Antonella Boralevi e Matteo Bassetti. I due sono ospiti di Zona Bianca, in onda su Rete4. La scrittrice sta discutendo con un’altra ospite della trasmissione, Daniela Santanché. L’argomento di scontro è il coronavirus. “Lei sta dicendo delle grandi sciocchezze a me piacerebbe sentir parlare il professore che a differenza sua è una persona che sta in corsia…”, dice l’esponente di Fratelli d’Italia. A quel punto la scrittrice replica: “Poco, perché sta molto in tv”. Il virologo, fino a quel momento in silenzio, sbotta: ” Ma vaff…”. E si vede anche il gesto della mano. A poco servono le le scuse di Boralevi che dice “è stato uno scherzo”. Bassetti va all’attacco: “Ha detto una cosa grave, di cui si deve assumere la responsabilità. Dice che io non lavoro, si deve vergognare, si ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 maggio 2021) Scintille in tv tra Antonellae Matteo. I due sono ospiti di Zona Bianca, in onda su Rete4. La scrittrice sta discutendo con un’altra ospite della trasmissione, Daniela Santanché. L’argomento di sè il coronavirus. “Lei sta dicendo delle grandi sciocchezze a me piacerebbe sentir parlare il professore che a differenza sua è una persona che sta in corsia…”, dice l’esponente di Fratelli d’Italia. A quel punto la scrittrice replica: “Poco, perché sta molto in tv”. Il virologo, fino a quel momento in silenzio, sbotta: ” Ma vaff…”. E si vede anche il gesto della mano. A poco servono le le scuse diche dice “è stato uno scherzo”.va all’attacco: “Ha detto una cosa grave, di cui si deve assumere la responsabilità. Dice che io non lavoro, si deve vergognare, si ...

