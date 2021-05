Amici 20. le anticipazioni della semifinale: le sfide e i finalisti (Di giovedì 6 maggio 2021) Hanno appena finito di registrare la semifinale di Amici 20, i primi tre finalisti sono: Aka7Even Giulia Stabile Sangiovanni In casetta i ragazzi scopriranno chi sarà il quarto finalista. Non si inizia con un sorteggio oggi, ma ogni ragazzo deve esibirsi e il vincitore darà la possibilità alla sua squadra di iniziare. Si parte con i cantanti che cantano i loro inediti e vince Aka7even (Sangiovanni non ha potuto partecipare perchè poteva solo un cantante per squadra). Lui deve scegliere chi sfidare per provare a conquistarsi la finale. 1° MANCHE 1° sfida: Aka7even vs Tancredi vince Aka 2° sfida: Aka7even vs Sangiovanni sul guanto di sfida She e vince Sangiovanni (Luca l’ha dedicata a Napoli la sua città). 3° sfida: Aka7even vs Tancredi vince Tancredi 4° sfida: Aka7even vs Tancredi vince Aka e diventa il primo finalista. Stasera il ... Leggi su sicksadworld (Di giovedì 6 maggio 2021) Hanno appena finito di registrare ladi20, i primi tresono: Aka7Even Giulia Stabile Sangiovanni In casetta i ragazzi scopriranno chi sarà il quarto finalista. Non si inizia con un sorteggio oggi, ma ogni ragazzo deve esibirsi e il vincitore darà la possibilità alla sua squadra di iniziare. Si parte con i cantanti che cantano i loro inediti e vince Aka7even (Sangiovanni non ha potuto partecipare perchè poteva solo un cantante per squadra). Lui deve scegliere chi sfidare per provare a conquistarsi la finale. 1° MANCHE 1° sfida: Aka7even vs Tancredi vince Aka 2° sfida: Aka7even vs Sangiovanni sul guanto di sfida She e vince Sangiovanni (Luca l’ha dedicata a Napoli la sua città). 3° sfida: Aka7even vs Tancredi vince Tancredi 4° sfida: Aka7even vs Tancredi vince Aka e diventa il primo finalista. Stasera il ...

