“Vax days” in Calabria: 60 mila somministrazioni in 4 giorni (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Vax days” in Calabria: il bilancio delle giornate speciali di campagna vaccinale, 60 mila somministrazioni in 4 giorni Sono 59.860 le dosi di vaccino somministrate durante i “Vax days” calabresi, che si sono svolti dall’1 al 4 maggio. Le quattro giornate speciali di campagna vaccinale – nel segno nel quadrifoglio e con lo slogan “La Calabria mette la quarta” – sono state promosse da Regione, commissario della Sanità, Protezione civile, Difesa e Croce rossa. Spirlì: “ringrazio tutti” “Non servono parole, sono i dati e i fatti – commenta il presidente della Regione, Nino Spirlì – a fornire una narrazione esatta di quanto avvenuto negli ultimi quattro giorni e, più in generale, nelle ultime settimane di questa campagna vaccinale. Stiamo offrendo una ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Vax” in: il bilancio delle giornate speciali di campagna vaccinale, 60in 4Sono 59.860 le dosi di vaccino somministrate durante i “Vax” calabresi, che si sono svolti dall’1 al 4 maggio. Le quattro giornate speciali di campagna vaccinale – nel segno nel quadrifoglio e con lo slogan “Lamette la quarta” – sono state promosse da Regione, commissario della Sanità, Protezione civile, Difesa e Croce rossa. Spirlì: “ringrazio tutti” “Non servono parole, sono i dati e i fatti – commenta il presidente della Regione, Nino Spirlì – a fornire una narrazione esatta di quanto avvenuto negli ultimi quattroe, più in generale, nelle ultime settimane di questa campagna vaccinale. Stiamo offrendo una ...

Strill_it : Vax days, 60mila somministrazioni in 4 giorni - LameziaInforma : Comunicate 59.860 dosi di vaccino somministrate durante i “Vax days”, 25.000 ancora da caricare dalle Asp - S1Tv : “VAX DAYS”, 60MILA SOMMINISTRAZIONI IN 4 GIORNI - VincenzoRomeo1 : #Calabria Vax days 1-4 maggio, 59.703 dosi somministrate, con una media di 14.925 dosi giornaliere (l’obiettivo era… - lametino : Lamezia, circa 2000 i vaccinati al Vax days in città - -