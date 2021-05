Uomini e Donne, ecco quando andrà in onda l’ultima puntata della stagione (Di mercoledì 5 maggio 2021) Uomini e Donne si avvia alla conclusione: già a fine maggio, infatti, cominceranno le registrazioni di Temptation Island 2021, che andrà in onda a giugno, e che impegneranno la stessa redazione di Uomini e Donne (compresa la capo-redattrice Raffaella Mennoia). Sappiamo che la prossima registrazione sarà l’ultima, ma siccome Uomini e Donne viene mandato in diretta con grande ritardo rispetto alle registrazioni, la puntata finale quest’anno andrà in onda venerdì 28 maggio 2021. Ovviamente i fan sono già rattristati all’idea, anche perché di solito il talk show di Maria De Filippi va avanti fino almeno al 6/7 giugno; ma questa è un’annata strana anche per via del Covid-19, e per adesso il ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 5 maggio 2021)si avvia alla conclusione: già a fine maggio, infatti, cominceranno le registrazioni di Temptation Island 2021, cheina giugno, e che impegneranno la stessa redazione di(compresa la capo-redattrice Raffaella Mennoia). Sappiamo che la prossima registrazione sarà, ma siccomeviene mandato in diretta con grande ritardo rispetto alle registrazioni, lafinale quest’annoinvenerdì 28 maggio 2021. Ovviamente i fan sono già rattristati all’idea, anche perché di solito il talk show di Maria De Filippi va avanti fino almeno al 6/7 giugno; ma questa è un’annata strana anche per via del Covid-19, e per adesso il ...

