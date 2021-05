Tuchel: “Non servirà un miracolo. Arriviamo con fiducia a questa partita cruciale” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Thomas Tuchel ha parlato così ai microfoni di Sky prima della semifinale di ritorno contro il Real Madrid: “Non penso ci sarà bisogno di un miracolo, o di qualcosa di folle. Arriviamo con fiducia e siamo pronti per questa partita cruciale. Affrontiamo una squadra tosta come il Real, serve anche fortuna”. Foto: Twitter Chelsea L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 5 maggio 2021) Thomasha parlato così ai microfoni di Sky prima della semifinale di ritorno contro il Real Madrid: “Non penso ci sarà bisogno di un, o di qualcosa di folle.cone siamo pronti per. Affrontiamo una squadra tosta come il Real, serve anche fortuna”. Foto: Twitter Chelsea L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

quelloconlat : @WSaltato 3-5-2 con Vinicius a tutta fascia un po' come Tuchel, non oggi, mette Hudson-Odoi - SanNikolaj : @RealMarco94 Per quanti anni hanno giocato senza centrocampo il Psg? Col solo Thiago Motta in mediana e il giovane… - skyistillblue : Werner al posto di Pulisic solo perché in grado di rompere le palle quando l'avversario cerca di costruire, fortuna… - IAmBaraaa : RT @HCE__: La proprietà cinese ci disse: non avete problemi di budget, potete prendere anche Tuchel. Io feci il nome di Gattuso e mi voleva… - GiAdUzZoLa90 : RT @clape87: medio-lungo termine chiaro, tangibile, reale. Senza contare che, poi, c'è appunto il campo: e lì i soldi contano fino a un cer… -