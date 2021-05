Troppi assembramenti per le strade ristoratori preoccupati si dissociano (Di mercoledì 5 maggio 2021) di Monica De Santis La possibilità di poter tornare nuovamente in zona arancione mette in allarme i ristoratori salernitani che ovviamente sanno che un cambio di colore comporterebbe nuovamente la chiusura al pubblico dei loro locali. Questa ipotesi ovviamente non piace, anche perchè dalle immagini che ogni giorno si vedono in televisione e sui social la causa degli assembramenti non è da attribuire ai locali che sono tornati a riaprire.?Ed è per questo che nella giornata di ieri l’Aisp Associazione Imprese Salerno e Provincia, attraverso una nota del presidente Vincenzo?Penna, del vice presidente Donato Giudice e dell’associato Emilio?Manzi, si dissocia “da tutte le innumerevoli situazioni di assembramento vissute in queste due settimane, avvenute in particolar modo nei weekend appena trascorsi in luoghi pubblici, taluni anche comunali. Il settore ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 5 maggio 2021) di Monica De Santis La possibilità di poter tornare nuovamente in zona arancione mette in allarme isalernitani che ovviamente sanno che un cambio di colore comporterebbe nuovamente la chiusura al pubblico dei loro locali. Questa ipotesi ovviamente non piace, anche perchè dalle immagini che ogni giorno si vedono in televisione e sui social la causa deglinon è da attribuire ai locali che sono tornati a riaprire.?Ed è per questo che nella giornata di ieri l’Aisp Associazione Imprese Salerno e Provincia, attraverso una nota del presidente Vincenzo?Penna, del vice presidente Donato Giudice e dell’associato Emilio?Manzi, si dissocia “da tutte le innumerevoli situazioni di assembramento vissute in queste due settimane, avvenute in particolar modo nei weekend appena trascorsi in luoghi pubblici, taluni anche comunali. Il settore ...

