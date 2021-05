Tra nuvole e schiarite | pioggia in montagna

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Sembra davvero primavera: durerà? Risponde Antonio Marioni con il Bollettino del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Un debole passaggio instabile interessa nella giornata odierna principalmente l’area settentrionale della Lombardia. Le depressioni nord Europee continueranno a fasi alterne a sfiorare le Alpi portando nubi e piogge che tenderanno a trascurare le pianure e l’Appennino se non in maniera occasionale. Mercoledì 5 maggio 2021 Tempo Previsto: su Alpi e Prealpi molte nubi con possibili piogge, più probabili tra il mattino e il primo pomeriggio. Tendenza dalla sera ad attenuazione dei fenomeni. Su pianure ed Appennino tra il poco nuvoloso ed il nuvoloso. Tempo generalmente asciutto con possibilità di qualche isolata, ma solo occasionale e di breve durata. Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 20 e 23°C. Minime stazionarie o in ...