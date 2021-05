Toscana: Carta Pegaso rinnovata anche per il 2021 gratuita e automatica (Di mercoledì 5 maggio 2021) La Carta Pegaso verrà rinnovata, anche per il 2021, in maniera automatica e gratuita. Lo ha deciso la Giunta regionale approvando nel corso della sua ultima seduta una delibera nella quale si stabilisce che, anche per l'anno in corso, la Carta Pegaso sarà rinnovata senza il contributo di 6 euro ogni 3 anni originariamente previsto L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 5 maggio 2021) Laverràper il, in maniera. Lo ha deciso la Giunta regionale approvando nel corso della sua ultima seduta una delibera nella quale si stabilisce che,per l'anno in corso, lasaràsenza il contributo di 6 euro ogni 3 anni originariamente previsto L'articolo proviene da Firenze Post.

