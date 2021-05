The Bench: Meghan debutta nella narrativa per bambini (Di mercoledì 5 maggio 2021) Molte sono le star internazionali che hanno scritto libri per l’infanzia. Basti pensare per esempio a Hilary Duff, Jim Carey o anche Jon Travolta. Ognuno di loro ha raccontato una storia diversa con altrettanti messaggi differenti. Tutti hanno però come pubblico i bambini. Ebbene anche Meghan, la Duchessa di Sussex, si è aggiunta a questa Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 5 maggio 2021) Molte sono le star internazionali che hanno scritto libri per l’infanzia. Basti pensare per esempio a Hilary Duff, Jim Carey o anche Jon Travolta. Ognuno di loro ha raccontato una storia diversa con altrettanti messaggi differenti. Tutti hanno però come pubblico i. Ebbene anche, la Duchessa di Sussex, si è aggiunta a questa

Agenzia_Ansa : Esordio come scrittrice per bambini per Meghan Markle, che moltiplica le attività e le iniziative pubbliche. La duc… - mtvitalia : Meghan Markle pubblicherà presto il suo primo libro The Bench, ispirato dal rapporto tra il principe Harry e Archie… - maximone816 : RT @HuffPostItalia: Meghan diventa scrittrice per bambini: esce 'The Bench'. I social: 'È copiato da un altro libro' - fmvos945 : Meghan Markle publica «The Bench», su primer libro infantil - zazoomblog : Meghan diventa scrittrice per bambini: esce The Bench. I social: È copiato da un altro libro - #Meghan #diventa… -