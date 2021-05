Roma, Mourinho sceglie uno scudettato giallorosso per rinverdire il passato (Di mercoledì 5 maggio 2021) A Roma, José Mourinho potrebbe avere nel suo staff tecnico da due simboli giallorossi: si tratta di Walter Samuel e Daniele De Rossi Nella giornata di ieri, Roma è stata sorpresa dalla notizia del giorno: José Mourinho è il nuovo allenatore giallorosso a partire dalla prossima stagione. Il tecnico portoghese ha firmato un contratto fino Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 5 maggio 2021) A, Josépotrebbe avere nel suo staff tecnico da due simboli giallorossi: si tratta di Walter Samuel e Daniele De Rossi Nella giornata di ieri,è stata sorpresa dalla notizia del giorno: Joséè il nuovo allenatorea partire dalla prossima stagione. Il tecnico portoghese ha firmato un contratto fino Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

FBiasin : '#Allegri, #Sarri, forse #DeZerbi, altri'. #Mourinho alla #Roma è la riprova che se non vogliono farti sapere una… - DiMarzio : L'@OfficialASRoma prende #Mourinho: First reaction? Shock!?? Complimenti alla Roma che è riuscita a non far sapere… - SkySport : ULTIM'ORA ROMA MOURINHO SARÀ IL PROSSIMO ALLENATORE Lo annuncia ufficialmente il club giallorosso #SkySport #SerieA… - Sardanapalooo : RT @tempoweb: Un Re a Roma José #Mourinho nuovo allenatore della società dei #Friedkin #asroma #Mourinho #5maggio @Fil_Biafora https://t.c… - Franciscovota : RT @ChiodiDonatella: #MOURINHO O LO AMI O LO ODI: A #ROMA NON ABBIAMO DUBBI, GIÀ LO AMIAMO, PURE LE SIGNORE... E mo' se divertimo... @Stor… -