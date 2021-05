Petrolio: in rialzo a New York a 66,53 dollari (Di mercoledì 5 maggio 2021) Quotazioni del Petrolio in rialzo a New York, con il greggio scambiato a 66,53 dollari al barile (+1,28%). . 5 maggio 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 maggio 2021) Quotazioni delina New, con il greggio scambiato a 66,53al barile (+1,28%). . 5 maggio 2021

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio rialzo Piazza Affari in deciso rialzo. CNH e Stellantis accelerano dopo ottime trimestrali. FTSE MIB +1,7% CNH Industrial +5,6% accelera al rialzo: i risultati del primo trimestre 2021 sono positivi e ...45 indice Markit PMI servizi, alle 16:00 indice ISM non manifatturiero, alle 16:30 scorte petrolio ...

Petrolio: Wti in deciso rialzo a 66,29 dollari ANSA Nuova Europa Greggio Verso 70 Dollari, Allentamento Lockdown Usa, Europa Migliora Outlook Domanda LONDRA (Reuters) - Terzo giorno di rialzo per i prezzi del greggio, con gli allentamenti delle restrizioni negli Stati Uniti e in alcuni paesi europei che preannunciano un balzo della domanda di carbu ...

Volano i prezzi agricoli, spinta al rialzo per Cnh La paura di un rialzo dei tassi dopo le parole di Janet Yellen si è dissolta in poche ore e i listini corrono. Il rally delle commodities è un'ottima notizia per la controllata di Exor: sotto i riflet ...

CNH Industrial +5,6% accelera al rialzo: i risultati del primo trimestre 2021 sono positivi e ...45 indice Markit PMI servizi, alle 16:00 indice ISM non manifatturiero, alle 16:30 scorte petrolio ...

LONDRA (Reuters) - Terzo giorno di rialzo per i prezzi del greggio, con gli allentamenti delle restrizioni negli Stati Uniti e in alcuni paesi europei che preannunciano un balzo della domanda di carbu ...

La paura di un rialzo dei tassi dopo le parole di Janet Yellen si è dissolta in poche ore e i listini corrono. Il rally delle commodities è un'ottima notizia per la controllata di Exor: sotto i riflet ...