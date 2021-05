Pallanuoto femminile | Serie A1 2021 | Catania-Padova 8-8 | decise le semifinali play-off

(Di mercoledì 5 maggio 2021) LaA1 2020-di, prosegue oggi con un altro recupero della seconda fase: nel Girone C, quello del Preliminary Round Scudetto, che ha deciso in data odierna gli accoppiamenti delle, L’Ekipe Orizzontepareggia con il Plebiscitoper 8-8. In virtù di questo risultato si determinano con una giornata d’anticipo le posizioni finali del raggruppamento ed il conseguente tabellone che porterà all’assegnazione dello scudetto: nelle-off il Plebiscito, primo, affronterà il CSS Verona, quarto, mentre L’Ekipe Orizzonte, secondo, sfiderà la Lifebrain SIS Roma, terza. TABELLINO L’EKIPE ORIZZONTE-PLEBISCITO...

..., mentre domenica è in calendario un altro derby contro l'Ossidiana. "I ragazzi attendono ormai da settimane questo momento " dichiara Enrico Giacoppo, responsabile del settore......Weekend da spettatrice per le tre squadre senior della pallanuoto lariana. Con Reacoaro Como e Rane Rosa che torneranno in vasca settimana prossima rispettivamente in A2 maschile e A2 femminile, ...La Serie A1 2020-2021 di pallanuoto femminile, prosegue oggi con un altro recupero della seconda fase: nel Girone C, quello del Preliminary Round Scudetto, che ha deciso in data odierna gli accoppiame ...