Nuova mostra a Illegio | Cambiare Dal 16 maggio al 17 ottobre 2021

(Di mercoledì 5 maggio 2021) La» coinvolge la mente ed il cuore a contatto con 30 capolavori d’arte di provenienza internazionale, che mettono in scena mezzo millennio di bellezza, dal Cinquecento fino al Novecento. Non tutto cambia nella vita, ma nella vita accadono cose che cambiano tutto. Anzi, lo stesso vivere è in fondo un esser pronti a; solo l’inanimato e l’inerte restano sempre identici a se stessi. La» è un’avvincente meditazione su quest’esperienza fondamentale della nostra esistenza. I cambiamenti possono giungere repentini come temporale d’estate, o dipanarsi in ere d’estensione sovrumana come il mutare dei paesaggi o la rotazione delle galassie. Possono riguardare ciò che è inorganico, come le intime fibre della materia, o ciò che è organico, la sua evoluzione di ...