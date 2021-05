Moda Sposi | il Wedding riparte dal Lago di Como 5 Maggio 2021

(Di mercoledì 5 maggio 2021), 5– Ildaldi, esattamente dall‘Atelier Tosetti, già da anni punto di riferimento italiano ed internazionale per cerimonie e matrimoni. Grazie alla verve di Monica Gabetta Tosetti, imprenditrice comasca, che con il marito Giovanni ed i figli gestisce l’attività ora sianche grazie alla nascita del Tosetti Brand, che diventa il cuore pulsante dell’atelier di famiglia, con nuove collezioni per sposo e sposa. Così dopo la lunga pausa imposta dalle misure precauzionali, si lancia un deciso segnale nel settore bridal, che sente la necessità di ripartire con grande convinzione dei futuri. Per questo Tosetti ha scelto di confermare la ...

comunicati20 : Moda Sposi: il Wedding riparte dal Lago di Como -

Ultime Notizie dalla rete : Moda Sposi

Corriere della Sera

Il matrimonio era previsto per giugno 2020 ma è stato rimandato a causa della pandemia : ora i futuripuntano a una cerimonia all'insegna degli inviti in famiglia, con i parenti di lei ma anche ......lasciarci andare allo scoraggiamento e alla china di una indifferenza religiosa che sembra di, ... coloro che sono guariti dal Covid; gli insegnanti e gli studenti; una coppia di; gli ...Roma, 5 maggio 2021. Filati riciclati, fibre biologiche, filiera controllata e riuso creativo: anche la moda si fa sostenibile, in linea a un'esigenza ...La moda è mutevole e bisogna tenersi aggiornati sulle novità per riuscire a stare al passo con le nuove tendenze di stagione in stagione ...