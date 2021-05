Metro Exodus Enhanced Edition | il primo vero gioco ray tracing tripla-A - articolo

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Eccoci finalmente. É giunta la prima release che gira esclusivamente su schede grafiche che supportano il rayprende l'illuminazione globale RT implementata inizialmente nella versione PC, la migliora e la porta innalza praticamente a un nuovo livello generazionale, girando addirittura più veloce del titolo originale. Quest'oggi stiamo analizzando solamente la versione PC, ma ci aspettiamo che il lavoro fatto per questa piattaforma venga sfruttato per le versioni Xbox Series e PS5 in arrivo più avanti nel corso dell'anno. Si tratta di una release molto interessante perché innalza ungià eccellente a un livello ancora superiore, e si potrebbe dire che rappresenti ilsguardo a un engine multipiattaforma del futuro ...

Eurogamer_it : Per la prima volta, è richiesta una scheda grafica ray tracing di alto profilo. - giochiscontati : Arriva l'Humble Choice di maggio e ci porta Metro Exodus ed altri titoli! #HumbleChoice #HumbleBundle #MetroExodus… - Asgard_Hydra : AMD, Metro Exodus Enhanced Edition e lo strano riferimento a FidelityFX Super Resolution - dlcompare_it : Metro Exodus Enhanced Edition arriverà a maggio su PC, e tutti coloro che possiedono il gioco originale potranno ri… - ReHWolution : In arrivo Metro Exodus Enhanced Edition, la nuova versione con grafica sbalorditiva -

Eccoci finalmente. É giunta la prima release che gira esclusivamente su schede grafiche che supportano il ray tracing. Metro Exodus Enhanced Edition prende l'illuminazione globale RT implementata iniz ...