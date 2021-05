Medvedev e la terra: dall'odio all'amore (Di mercoledì 5 maggio 2021) Questione di feeling. Daniil Medvedev ha perso il primo set e i primi sette punti conclusi a rete contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. "Non voglio più giocare su questa superficie" ha detto. Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 5 maggio 2021) Questione di feeling. Daniilha perso il primo set e i primi sette punti conclusi a rete contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. "Non voglio più giocare su questa superficie" ha detto.

DarioPuppo : Il giudice di sedia richiama Medvedev per le ripetute racchettate: “Non danneggiare la terra rossa.” Medvedev: “Ma… - Cat25Andy : Danilo #medvedev riesce a vincere sulla terra rossa! - simonesalvador : È amore tra #Medvedev e la terra rossa. Ieri: 'Sarò onesto, durante la prima settimana della stagione sulla terra… - jelly_jada : Mentirei se dicessi che non muoio dalla voglia di vedere Medvedev oggi. Daniil sei tu il re della terra rossa, regalami del drama?? - ricowinner1 : Medvedev non è uno specialista della terra battuta....Davidovich potrebbe creare L exploit -