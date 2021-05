Linee guida Regioni, visite nelle Rsa con “pass verde” (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – Per le visite agli anziani nelle Rsa “si prevede l’ingresso solo a visitatori o familiari in possesso di Certificazione verde Covid-19“. E’ quanto prevedono, secondo quanto si apprende, le Linee guida che le Regioni proporranno al Governo. In alternativa, dice ancora il documento messo a punto dai presidenti, per consentire le visite “può essere validamente utilizzata l’attestazione di una delle condizioni necessarie per il rilascio delle stesse purché non scadute”. Ossia vaccinazione avvenuta, guarigione dalla malattia o tampone negativo nelle 48 ore precedenti. nelle Rsa “l’uscita programmata degli ospiti dalle proprie strutture richiede una specifica autorizzazione da parte delle Direzioni sanitarie/Responsabili ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – Per leagli anzianiRsa “si prevede l’ingresso solo a visitatori o familiari in possesso di CertificazioneCovid-19“. E’ quanto prevedono, secondo quanto si apprende, leche leproporranno al Governo. In alternativa, dice ancora il documento messo a punto dai presidenti, per consentire le“può essere validamente utilizzata l’attestazione di una delle condizioni necessarie per il rilascio delle stesse purché non scadute”. Ossia vaccinazione avvenuta, guarigione dalla malattia o tampone negativo48 ore precedenti.Rsa “l’uscita programmata degli ospiti dalle proprie strutture richiede una specifica autorizzazione da parte delle Direzioni sanitarie/Responsabili ...

TicketOneIT : Nei mesi di giugno e luglio 2021 Emma calcherà alcuni dei palchi più prestigiosi d’Italia! Tutti gli spettacoli s… - RobertoBurioni : Nuove linee guida CDC per vaccinati (e non vaccinati) - RobertoBurioni : Nuove linee guida CDC per attività al chiuso (a sinistra non vaccinati, a destra vaccinati) - caterinacorda1 : RT @CesareSacchetti: Da più un anno, regioni e governo eseguono coordinatamente gli ordini della cabala e poi fingono di scambiarsi accuse.… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Per le visite agli anziani nelle Rsa 'si prevede l'ingresso solo a visitatori o familiari in pos… -