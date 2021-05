Lega A, al via assemblea su diritti tv e Superlega (Di mercoledì 5 maggio 2021) È iniziata in videoconferenza l'assemblea della Lega Serie A, con tutte le società presenti. All'ordine del giorno della riunione ci sono i diritti tv e, soprattutto, la SuperLega. "Progetto SuperLega:... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 5 maggio 2021) È iniziata in videoconferenza l'dellaSerie A, con tutte le società presenti. All'ordine del giorno della riunione ci sono itv e, soprattutto, la Super. "Progetto Super:...

matteosalvinimi : Anche la Soprintendenza e Italia Nostra concordano con la battaglia della Lega e di tanti cittadini romani: VIA que… - repubblica : Strage di Bologna, Lega e Fdi non votano la proposta di intitolare una via a ciascuna delle 85 vittime - petergomezblog : Concertone, #Fedez contro la Lega sul ddl Zan: “Il Senato ha tempo di ridare il vitalizio a #Formigoni e non di tut… - liomon18 : RT @LAVonlus: Commissione Ambiente #Senato approva all’unanimità ok a inserimento tutela animali e ambiente in #Costituzione. Ora cadano i… - NicolaSangiorgi : RT @LAVonlus: Commissione Ambiente #Senato approva all’unanimità ok a inserimento tutela animali e ambiente in #Costituzione. Ora cadano i… -