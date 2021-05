Isola dei Famosi 2021 | Awed non sta bene | la produzione interviene

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 5 maggio 2021) E’ ormai risaputo che l’deimette a dura prova chi vi partecipa. Mai come questa edizione, il reality ha visto infortuni e ritiri anticipati. Ma non solo, molti concorrenti hanno perso peso in maniera piuttosto evidente tanto da preoccupare i familiari e gli stessi autori. E’ il caso diche è profondamente cambiato dopo un mese e mezzo in Honduras. Il ragazzo è svenuto già un paio di volte, motivo per cui laè intervenuta.deiè dimagrito troppo La fame e lo stress mettono a dura prova i naufraghi dell’deie lo sa molto, il primo youtuber ad approndare in Honduras. Il ragazzo, non a caso, è il concorrente che ...