Inter : ??? | MATCH REPORT L'attesa, poi la doppia fiammata di #Eriksen e #Hakimi ???? Il racconto di #CrotoneInter ?? ???? #FORZAINTER ???? - OptaPaolo : 9 - L’Inter è la squadra di questa Serie A che conta più giocatori con almeno 3 gol segnati (ben 9): Lukaku, Lautar… - FBiasin : Handanovic; Skriniar, DeVrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku. I titolari di… - sportli26181512 : '#Inter, #Hakimi obiettivo numero uno del Bayern': Come riporta l'Express, il laterale nerazzurro è il primo nome f… - kevintwiii : @FredSardo allora anche l’Inter senza i due davanti, Barella, Hakimi e Skriniar fa cagare, che discorsi sono -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Hakimi

e la valutazione di 58 milioni Quanto potrebbe costare il cartellino di Achraf? Secondo la stampa tedesca, che riporta con forza la news proveniente dall'Inghilterra, l'valuta il ...... secondo il quotidiano inglese Express, che raccoglie informazioni provenienti dalla Germania, avrebbe messo in cima alla lista dei rinforzi da chiedere al club l'esterno dell'Achraf. ...Come riporta l'Express, il laterale nerazzurro è il primo nome fatto da Nagelsmann ai dirigenti bavaresi per la prossima stagione ...Achraf Hakimi si è concesso ai microfoni di Onda Cero per commentare la vittoria dello scudetto e parlare della sua esperienza in nerazzurro. Ecco le sue parole: "L'Inter ha creato un grande progetto ...