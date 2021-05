Inno Inter: Povia si candida con “Vero Nerazzurro” – VIDEO (Di mercoledì 5 maggio 2021) Giuseppe Povia ha presentato la sua proposta per il nuovo Inno dell’Inter: ecco la canzone dal titolo “Vero Nerazzurro” L’Inter oggi ha celebrato lo Scudetto ad Appiano Gentile: i nerazzurri festeggiano il diciannovesimo titolo della loro storia e Antonio Conte, scatenato, è sicuramente il volto di questa vittoria. Conte, nelle dichiarazioni post Crotone, ha anche sedato le polemiche sul mancato utilizzo di “Pazza Inter”. L’Inno dell’Inter sta per cambiare di nuovo dopo che “C’è solo l’Inter” di Stefano Belisari (Elio di Elio e le Storie Tese) ha accompagnato le ultime stagione. Tra i candidati oltre Max Pezzali, Povia con la sua “Vero ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Giuseppeha presentato la sua proposta per il nuovodell’: ecco la canzone dal titolo “” L’oggi ha celebrato lo Scudetto ad Appiano Gentile: i nerazzurri festeggiano il diciannovesimo titolo della loro storia e Antonio Conte, scatenato, è sicuramente il volto di questa vittoria. Conte, nelle dichiarazioni post Crotone, ha anche sedato le polemiche sul mancato utilizzo di “Pazza”. L’dell’sta per cambiare di nuovo dopo che “C’è solo l’” di Stefano Belisari (Elio di Elio e le Storie Tese) ha accompagnato le ultime stagione. Tra iti oltre Max Pezzali,con la sua “...

FBiasin : <'C'è solo l'#Inter' scritto da Elio va in pensione, presto un nuovo inno sulla scia del rinnovamento>. (Gazzetta)… - sonoclaudio : @Pinperepette @WebMarkeThink Andrea, se inserisci un paio di volte 'inter ..... inter' nel testo, l'inno (ed il vid… - RedGiorgio81 : @makkox @perchetendenza @FBiasin Ahahaha si si come inno dell’Inter è perfetto ?? - Emil_io76 : @FulvioPaglia Spero che diventi l’inno dell’Inter ???? - Jpolemica666 : RT @perchetendenza: 'Povia': Per il brano che ha proposto come prossimo inno dell'Inter, dal titolo 'Vero Nerazzurro' -

Ultime Notizie dalla rete : Inno Inter Serie A, Inno Inter: Povia sfida Max Pezzali con 'Vero nerazzurro' Inno Inter, i candidati Il primo a spendersi è stato Giuseppe Povia , grande tifoso nerazzurro, ma in realtà in vantaggio sembra esserci il duo Max Pezzali - Claudio Cecchetto con un inno cantato ...

José Mourinho nuovo allenatore dell'AS Roma dalla prossima stagione Spero per i tifosi romanisti che faccia tanto bene come ha fatto all'Inter'. La prima cittadina ... Infine l'autore dell'inno della squadra 'Grazie Roma', Antonello Venditti , ha scritto sul proprio ...

Ecco la verità sull'inno (cambiato) dell'Inter ilGiornale.it Inno Inter, Povia rilascia “Vero Nerazzurro”: i tifosi insorgono sui social Povia rilascia la canzone dedicata all'Inter: il nuovo inno divide i tifosi sui social, che si scatenano a colpi di meme e commenti pungenti.

Nuovo inno dell’Inter? Alessandro Bastoni ha già scelto: “Deve diventare questo” Pazza Inter e C'è solo l'Inter stanno per lasciare il passo ad un nuovo inno nerazzurro. Nuovo logo, nuove maglie e anche nuova hit. Ma quale? Bastoni (e alcuni suoi compagni) hanno già ...

, i candidati Il primo a spendersi è stato Giuseppe Povia , grande tifoso nerazzurro, ma in realtà in vantaggio sembra esserci il duo Max Pezzali - Claudio Cecchetto con uncantato ...Spero per i tifosi romanisti che faccia tanto bene come ha fatto all''. La prima cittadina ... Infine l'autore dell'della squadra 'Grazie Roma', Antonello Venditti , ha scritto sul proprio ...Povia rilascia la canzone dedicata all'Inter: il nuovo inno divide i tifosi sui social, che si scatenano a colpi di meme e commenti pungenti.Pazza Inter e C'è solo l'Inter stanno per lasciare il passo ad un nuovo inno nerazzurro. Nuovo logo, nuove maglie e anche nuova hit. Ma quale? Bastoni (e alcuni suoi compagni) hanno già ...