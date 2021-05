G7: delegazione India in isolamento, due positivi al Covid (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tutta la delegazione dell'India al G7 dei ministri degli Esteri, che si sta svolgendo in questi giorni a Londra, è in isolamento dopo che due suoi membri sono risultati positivi al coronavirus. Lo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tutta ladell'al G7 dei ministri degli Esteri, che si sta svolgendo in questi giorni a Londra, è indopo che due suoi membri sono risultatial coronavirus. Lo ...

ItalyMFA : Atterrata a Delhi ???? una delegazione italiana ???? con aiuti e attrezzature mediche per fornire supporto all’emergenz… - zazoomblog : Vaccini Zingaretti: Nel Lazio immunità di gregge in tempi brevi - G7 Londra delegazione India in isolamento: due po… - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: Tutta la delegazione dell'India al G7 dei ministri degli Esteri, che si sta svolgendo in questi giorni a Londra, è in iso… - ArielloGiuliano : RT @EsteriLega: ???? G7: DELEGAZIONE INDIA IN ISOLAMENTO, DUE POSITIVI AL COVID - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #G7, due positivi al #Covid in delegazione #India a Londra. -