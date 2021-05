Fonseca “Mourinho un grande allenatore, a Roma farà bene” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma (ITALPRESS) – “Mourinho è un grande allenatore, farà un grande lavoro”. Queste le parole di Paulo Fonseca sul connazionale Josè Mourinho, pronto a raccogliere la sua eredità sulla panchina della Roma a partire dalla prossima stagione. Domani la squadra giallorossa sarà di scena all'Olimpico contro il Manchester United nel ritorno della semifinale di Europa League (l'andata finì 6-2 per i Red Devils) e Fonseca si dice motivato: “La professionalità è un valore sacro. Voglio fare del mio meglio per la Roma fino all'ultimo giorno. Vivrò questo momento con grande normalità”. “Dobbiamo essere sinceri, sappiamo che non sarà facile rimontare 4 gol allo United. Detto questo, daremo tutto. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021)(ITALPRESS) – “è ununlavoro”. Queste le parole di Paulosul connazionale Josè, pronto a raccogliere la sua eredità sulla panchina dellaa partire dalla prossima stagione. Domani la squadra giallorossa sarà di scena all'Olimpico contro il Manchester United nel ritorno della semifinale di Europa League (l'andata finì 6-2 per i Red Devils) esi dice motivato: “La professionalità è un valore sacro. Voglio fare del mio meglio per lafino all'ultimo giorno. Vivrò questo momento connormalità”. “Dobbiamo essere sinceri, sappiamo che non sarà facile rimontare 4 gol allo United. Detto questo, daremo tutto. ...

