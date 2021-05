F1 GP Spagna 2021, Verstappen: “100 gare? Sto invecchiando. A Barcellona ricordi speciali” (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Cento gare? E’ successo così velocemente che, ad essere onesti, non sapevo fossero tante. Sto invecchiando. Barcellona avrà sempre dei ricordi speciali per me. La prima vittoria in F1 è piuttosto emozionante, soprattutto quando è un po’ uno shock per tutti perché è stato il mio debutto per il Team. Non mi commuovo molto spesso, ma quel giorno ero quasi sul punto di piangere, così come mio padre”. Max Verstappen nel Gran Premio di Spagna 2021 a Barcellona taglia il traguardo delle cento gare in Formula 1. Il classe 1997 della Red Bull ricorda la sua prima vittoria, arrivata proprio nel circuito catalano: “Mi scorrevano in testa i ricordi di come ero arrivato alla Formula Uno. Non è stato tutto facile. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Cento? E’ successo così velocemente che, ad essere onesti, non sapevo fossero tante. Stoavrà sempre deiper me. La prima vittoria in F1 è piuttosto emozionante, soprattutto quando è un po’ uno shock per tutti perché è stato il mio debutto per il Team. Non mi commuovo molto spesso, ma quel giorno ero quasi sul punto di piangere, così come mio padre”. Maxnel Gran Premio ditaglia il traguardo delle centoin Formula 1. Il classe 1997 della Red Bull ricorda la sua prima vittoria, arrivata proprio nel circuito catalano: “Mi scorrevano in testa idi come ero arrivato alla Formula Uno. Non è stato tutto facile. ...

