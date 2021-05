Documenti falsi per gli stranieri in arrivo dai Paesi a rischio terrorismo | blitz a Napoli

(Di mercoledì 5 maggio 2021) I Carabinieri del Ros e del Comando provinciale hanno sgominato aun’associazione a delinquere composta da afgani, pakistani e italiani che dietro compenso faceva avereper permessi di soggiorno in Italia – e quindi per l’area Schengen – a pakistani, indiani, tunisini, marocchini, afghani, ucraini e russi, oltre che a extracomunitari delle ‘aree di crisi’ aterroristico. Notificati a vario titolo un arresto in carcere, due ai domiciliari e 11 obblighi di dimora per associazione a delinquere finalizzata a favorire l’immigrazione clandestina, falso ideologico e materiale. Sequestrato un internet point. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

