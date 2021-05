Coronavirus, i dati del 5 maggio: 138 nuovi positivi a Monza e in Brianza (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il bollettino della Regione per mercoledì 5 maggio 2021: sono 138 i nuovi positivi a Monza e in Brianza, sono 1.557 in Lombardia con 50.251 tamponi effettuati e tasso di positività in discesa (3%). Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il bollettino della Regione per mercoledì 52021: sono 138 ie in, sono 1.557 in Lombardia con 50.251 tamponi effettuati e tasso dità in discesa (3%).

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono ancora in calo i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, 5.948, secondo i dat… - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 10.585 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero… - ag_notizie : Covid, in Sicilia migliorano i dati: in calo nuovi contagi (+42 in provincia), ricoveri e attuali positivi… - GianvitoPuglies : Covid-19: dati nazionali del 5 maggio 2021 - Arandarko : RT @LucaGattuso: Ho riassunto il numero dei nuovi casi per giorno in termini assoluti in base ai dati forniti dal Min. Salute da inizio ott… -