Cobolli Gigli | «Agnelli è cascato in buchi molto profondi»

L'ex presidente della Juventus, Cobolli Gigli, attacca Andrea Agnelli e Pavel Nedved. Le sue dichiarazioni Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha parlato a Radio Kiss Kiss della dirigenza bianconera. Le sue parole. «Critico Paratici, Nedved non è un vicepresidente. Meglio come calciatore. Paratici va fuori le righe perché avverte il momento difficile. La dichiarazione di Agnelli su Suarez mi ha stupito, non è in linea col carattere che ha dimostrato nel tempo. Agnelli negli ultimi mesi è cascato in buchi molto profondi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

