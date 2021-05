Caso Fedez | Di Mare | “C’è stata una manipolazione per alterare il senso delle cose”

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Franco Diin commissione Vigilanza Rai dopo il: “Menzogna divenuta verità in 48 ore”. ROMA – Il direttore di Rai3, Franco Di, in audizione in commissione Vigilanza Rai per affrontare il ‘’. Il numero uno del canale è ritornato subito ad attaccare il cantante: “Si è trattato di una menzogna divenuta verità in 48 ore. Nessuno ha mai censurato nessuno, ma è passato anche questo all’estero. Dac’èunaperlee diffauna intera rete. E ricordo che questo è reato “. “Verifica dei testi necessaria” Il direttore di Rai3 ha parlato di una verifica dei testi necessaria “ma un eccesso può diventare un impedimento ...

ilriformista : L’ex premier Conte, dopo il caso Fedez che prova a sfruttare a suo vantaggio, se la prende con le ingerenze della p… - ilriformista : Fedez o non Fedez l’azienda è fuori controllo (di @claudiafusani) #Fedez #report #Renzi @reportrai3 @matteorenzi… - fattoquotidiano : Il caso Fedez ha convinto ancor di più Mario Draghi ad affidare a un supermanager esterno la guida della Rai [di Gi… - apavo75 : RT @ardigiorgio: Da quando è scoppiato il caso fedez, è tornata vladimir luxuria in tutti i canali. Funziona così il dibattito pubblico in… - albertomaio : L'audio integrale della telefonata di #Fedez è ancora più imbarazzante. #1maggio #DDLZan -

... così il direttore di Rai3 Franco Di Mare in audizione alla commissione di Vigilanza Rai suldopo aver letto la conversazione tra la vicedirettrice di Rai3 Ilaria Capitani e il rapper. / ...E' questo il senso delle parole pronunciate dal presidente della Commissione di Vigilanza Rai, Alberto Barachini, durante l'audizione del direttore di Rai3 Franco Di Mare sul- Primo ...Il componente della Commissione vigilanza: "La Rai organizza il Concertone per il lavoro e poi di lavoro non si parla. Report e il caso Renzi? Gia' so cosa andra' in onda lunedi'" (ANSA) ...Il direttore di Rai 3 Franco Di Mare risponde in commissione di Vigilanza Rai sul caso Fedez e nega qualunque tipo di censura verso l'artista.