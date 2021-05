Can Yaman e Diletta Leotta: amore e passione sul lago di Como (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo la bufera, il sereno per Diletta Leotta e Can Yaman che hanno goduto del lago di Como tra baci e passione È amore, e si vede! Can Yaman e Diletta Leotta stanno vivendo una bellissima storia d’amore, nonostante le chiacchiere, le critiche e le polemiche di cui sono protagonisti quasi ogni giorno. I due sono stati paparazzati durante il loro soggiorno sul lago di Como, tanto caro ad Alessandro Manzoni. Le foto della loro vacanza per due sono state pubblicate dal settimanale Chi. Immagine dopo immagine, la conduttrice di Dazn e l’attore turco appaiono molto felici insieme. Le foto li ritraggono in un momento della giornata quando in accappatoio bianco entrambi si ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo la bufera, il sereno pere Canche hanno goduto delditra baci e, e si vede! Canstanno vivendo una bellissima storia d’, nonostante le chiacchiere, le critiche e le polemiche di cui sono protagonisti quasi ogni giorno. I due sono stati paparazzati durante il loro soggiorno suldi, tanto caro ad Alessandro Manzoni. Le foto della loro vacanza per due sono state pubblicate dal settimanale Chi. Immagine dopo immagine, la conduttrice di Dazn e l’attore turco appaiono molto felici insieme. Le foto li ritraggono in un momento della giornata quando in accappatoio bianco entrambi si ...

