Ausilio | “Vincere ci piace e vogliamo continuare a farlo Conte? Ha fatto la differenza Tutto iniziato con il gol di Vecino”

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Pierocelebra la vittoria dello scudetto dell’Inter Con una lunga intervista a Sky Sport, Pieroha celebrato la vittoria dello scudetto da parte dell’Inter. Il direttore sportivo nerazzurro ha toccato molteplici argomenti partendo dalla festa fatta quest’oggi ad Appiano Gentile e con un occhio al futuro del club. “È solo l’inizio. Il mister ha dato meritato riposo ai ragazzi, ci siamo ritrovati insieme oggi per abbracciarci e regalarci un po’ di sorrisi e soddisfazione. Nel mio caso c’è stato anche un po’ di sollievo, viste le sofferenze di questi anni” MarottaÈ stata una bella fatica arrivare fin qui?Penso sia davanti agli occhi di tutti, è stato un percorso difficile perché non è mai facile quando cambi tre proprietà. Sfido chiunque a raggiungere risultati nel breve periodo. Dal nostro punto di ...

Proprio il tecnico salentino è uno dei maggiori artefici di questa rincorsa straordinaria conclusasi con il bottino grosso: un lavoro certosino esaltato dalle parole di Piero Ausilio ai microfoni di Sky Sport parlando dello scudetto vinto.