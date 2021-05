Amedeo: “Vi dico perché la ‘sinistra intelligente’ ci dà contro” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Giovanni Floris, nel suo DiMartedì su La7, ha “rincorso” Amedeo per avere dichiarazioni sulle ormai note polemiche seguite al monologo che lui e il “socio” Pio hanno fatto nell’ultima puntata del loro show, Felicissima Sera, in onda su Canale 5. Qui il post che la coppia ha scritto per mettere un punto, nel quale fanno presente che non hanno intenzione di chiedere scusa. Matteo Salvini ha preso le loro difese anche se i due rivendicano di voler rimanere distanti dalla politica. “Noi abbiamo detto che le parole hanno un peso ma che non è niente rispetto al peso dell’intenzione – le parole di Amedeo – È incredibile che si faccia la guerra alla grammatica e non la guerra all’educazione…”. A quel punto interviene Pio, al telefono: “Noi pensiamo di stare in un Paese democratico dove ognuno è libero di fare quello che vuole, ognuno a letto fa quello che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Giovanni Floris, nel suo DiMartedì su La7, ha “rincorso”per avere dichiarazioni sulle ormai note polemiche seguite al monologo che lui e il “socio” Pio hanno fatto nell’ultima puntata del loro show, Felicissima Sera, in onda su Canale 5. Qui il post che la coppia ha scritto per mettere un punto, nel quale fanno presente che non hanno intenzione di chiedere scusa. Matteo Salvini ha preso le loro difese anche se i due rivendicano di voler rimanere distanti dalla politica. “Noi abbiamo detto che le parole hanno un peso ma che non è niente rispetto al peso dell’intenzione – le parole di– È incredibile che si faccia la guerra alla grammatica e non la guerra all’educazione…”. A quel punto interviene Pio, al telefono: “Noi pensiamo di stare in un Paese democratico dove ognuno è libero di fare quello che vuole, ognuno a letto fa quello che ...

Ultime Notizie dalla rete : Amedeo dico Sì all'inchiesta sulle toghe: la chiedono 3mila persone Spread the love Gli scandali nella magistratura visti dalla Campania Amedeo Laboccetta ? 4 Maggio 2021 Ieri è stata la giornata internazionale della libertà di stampa. ...popolare (e questo non lo dico ...

Dividere il brutto dal bello ...di Pio e Amedeo insegna: sono io che spiego ai neri come bisogna etichettarli, mica mi sto zitto e li ascolto, mica chiedo loro perché mai hanno deciso di abolire alcune parole. Niente affatto, dico ...

Pio e Amedeo non tornano indietro sull'omofobia: "Fr**** e ricchi*** sono solo parole, non chiediamo scusa" Il duo comico pugliese replica alle accuse di omofobia dopo il monologo di Felicissima Sera. Amedeo Grieco risponde a tono ...

Vauro difende Pio e Amedeo: ''Polemica ipocrita, satira è scorretta per definizione'' La polemica che si è scatenata sul monologo di Pio e Amedeo ''è ipocrit a. La satira è scorretta per definizione''. E' quanto dice il vignettista Vauro Senesi all'Adnkronos difendendo il duo comico e ...

