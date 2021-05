"A metà luglio morti quasi azzerati. E il Covid sarà come l'influenza"

(Di mercoledì 5 maggio 2021) "Entroanche l'Italia abbatterà la letalità del virus del 90%". Per Matteo Villa , ricercatore dell'Ispi, il nostro Paese è ancora indietro rispetto a Stati Uniti, Israele o Regno Unito, ...

repubblica : Lo studio della fondazione Kessler: 'Con le riaperture rischiamo 1300 morti al giorno a metà luglio' - TgLa7 : #Covid, #Figliulo: entro meta' luglio vaccinato il 60% italiani. Possibile estate tranquilla ma con mascherina e di… - sinapsinews : MAGISTRATURA, DAL CTS PARERE POSITIVO AL CONCORSO. PROVE A META’ LUGLIO - AndreD81 : RT @CdT_Online: Il presidente USA fissa un nuovo traguardo per l’Independence day: «La metà della popolazione sarà pienamente immunizzata»… - SaraGomezAranci : RT @CdT_Online: Il presidente USA fissa un nuovo traguardo per l’Independence day: «La metà della popolazione sarà pienamente immunizzata»… -

Ultime Notizie dalla rete : metà luglio

Adnkronos

"Entroanche l'Italia abbatterà la letalità del virus del 90%". Per Matteo Villa , ricercatore dell'Ispi, il nostro Paese è ancora indietro rispetto a Stati Uniti, Israele o Regno Unito, ma la ...Come già ventilato adicembre, Palazzo Nervi a margine dell'ultimo consiglio provinciale dell'... 'Caruggi e Recanti' a Quiliano: i provvedimenti della Prefettura Posted on 182018 Author ...