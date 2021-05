news_mondo_h24 : 20enne ucciso a coltellate a Parma, indagini in corso - zazoomblog : Brindisi. Ancora sangue sulle strade 20enne travolto e ucciso da un furgone in corsa - #Brindisi. #Ancora #sangue… -

Ultime Notizie dalla rete : 20enne ucciso

TGCOM

... della moglie Maria Pezzillo e dei due figli Federico e Martina (quest'ultima allora fidanzata delnella loro casa di Ladispoli , nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015). I genitori ...Questo è un giorno decisivo per il caso riguardante l' omicidio delMarco Vannini . Proprio nel pomeriggio, infatti, è atteso il verdetto della Cassazione . Marco,ricordiamo, venneda un colpo di pistola esploso da Antonio Ciontoli e dai soccorsi ...Omicidio a Parma nella notte tra il 4 e il 5 maggio. Un ragazzo di 20 anni è stato ucciso a coltellate. La ricostruzione.Da una tranquilla vita borghese in una villetta di Ladispoli, al girone infernale del carcere: per tutta la famiglia Ciontoli si sono aperte le porte di Regina Coeli e Rebibbia. Condannati in ...