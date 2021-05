Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 4 maggio 2021)4 MAGGIO ORE 10:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E A24 SUL TRATTO URBANO DELL’A24 PERMANGONO CODE TRA FIORENTINI E TANGENZIALE ESTE DIREZIONESEMRPE DIREZIONEINCOLONNAMENTI SU VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E AEROPORTO DELL’URBE SU VIA FLAMINIA TRA RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI MJENTRE CODE PER INCIDENTE SU VIA DI BOCCEA ALTEZZA VIA DI SANAT GEMMA NELLE DUE DIREZIONI SI RALLENTA SU VIA ARDEATINA TRA FALCOGNANA E DIVINO AMORE NELLE DUE DIREZIONI SITUAZIONE ANALOGA SU VIA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E TIVOLI A FRASCATI TRAFFICO CONGESTIONATO SU VIA GREGORIANA TRA VIA TUSCOLANA E VIA FRASCATI COLONNA NELLE DUE DIREZIONI CONCLUDIAMO CON ...